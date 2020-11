Todo o RS fica em bandeira vermelha no mapa preliminar do Distanciamento Controlado

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 27 Novembro 2020 18:21 .

O Rio Grande do Sul passa pelo momento mais crítico da pandemia de coronavírus.

Com o número de pacientes internados em leitos clínicos e em UTIs atingindo o pico da série histórica, o mapa preliminar da 30ª semana do Distanciamento Controlado, divulgado nesta sexta-feira (27), traz, pela primeira vez, todas as 21 regiões Covid em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto).

Passo Fundo está ente as regiões com maior número de novas hospitalizações nos últimos sete dias, junto com Porto Alegre (238), Caxias do Sul (128), Passo Fundo (79), Novo Hamburgo (74) e Canoas (62).

O mapa mais avermelhado já visto pelo Estado foi o preliminar da 15ª rodada, que apresentou 16 regiões com risco alto. Após recursos, o mapa definitivo, vigente entre os dias 18 e 24 de agosto, trouxe 14 regiões em vermelho.

Fonte: Diário Da Manhã

Link:https://diariodamanha.com/noticias/pela-primeira-vez-todas-as-21-regioes-covid-estao-em-bandeira-vermelha