Barra Funda - Município adquire mais um ônibus escolar

Publicado por Joel De Brito em Terça, 01 Dezembro 2020 12:11 .

O município de Barra Funda adquiriu a partir das ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas (PAR), com recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, através do Programa Caminhos da Escola, mais um ônibus escolar rural completo ORE 1, marca Marcopolo, modelo Volare V8L 4x4, viabilizado pelo Senador Luis Carlos Heinze.

O novo ônibus tem capacidade para 31 passageiros, além de ser equipado com poltrona móvel para embarque e desembarque de estudantes com mobilidade reduzida, que irar atender as entidades educacionais do município.

A aquisição deste segundo veículo acarreta consequências positivas para o município, contribuindo para garantir o acesso e permanência dos estudantes principalmente os residentes na área rural. Além de garantir acessibilidade e inclusão, proporcionando segurança e conforto a todos os usuários.

A Administração Municipal vem buscando ofertar o que há de melhor para os alunos do nosso município, tanto que este é o 2° ônibus escolar novo conquistado pela Secretaria Municipal de Educação em 2020, que ressalta a segurança e conforto para os alunos e tranquilidade para às famílias.

AIP - Barra Funda