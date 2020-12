Cotrisal é destaque em premiações nacionais

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 01 Dezembro 2020 15:14 .

Mais uma vez os números da Cotrisal impulsionaram o crescimento da cooperativa e foram destaqueem prestigiados rankingsdo Brasil.

Conforme divulgou o cadernoespecial Melhores & Maiores, da Revista Exame, a Cotrisalfigura na 98ª posição ranking 400 maiores do agronegócio. Já O Valor Econômico apresentou o Anuário Valor 1000, com as maiores empresas nacionais, e a Cotrisal figurou em 20º lugar no setor agropecuário.

O presidente Walter Vontobel divide a conquista com os associados, funcionários, clientes e comunidades. "Isso é fruto de trabalho sério e comprometimento. Uma provade que o cooperativismo é uma opção de crescimento econômico que caminha junto com o desenvolvimento social, pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. A Cotrisalser reconhecida pela eficiência e expressão ao figurar em rankings tão importantes como estes, para nós é motivo de satisfação e mais responsabilidade ainda. Seguimos firmes no propósito de gerar resultados e benefícios para nossos associados e clientes”, destaca Vontobel.

As publicações ranqueiam os destaques de vários segmentos da economia, segundo seus resultados financeiros, referentes ao exercício de 2019. A Revista Exame listou dezenas de cooperativas que tiveram o melhor desempenho no ano passado. No ranking das 1.000 maiores empresas do país a Cotrisal figura na posição 426ª, já no ranking 400 maiores do agronegócio, ocupa a posição 98ª.

“Estamos orgulhosos destas conquistas e queremos compartilhar com todos nossos associados, clientes, funcionários e amigos da Cotrisal, pois o nosso sucesso é fruto da união de todos. Muito obrigado”, finalizou o presidente Walter Vontobel.

Fonte: Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação da Cotrisal