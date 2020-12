Programa A União Faz a Vida reúne educadores para falar sobre felicidade

Para celebrar os 25 anos do Programa A União Faz a Vida – e os 18 anos do programa no município de Três Palmeiras –, nos dias 26 e 27/11, os educadores estiveram participando de quatro encontros virtuais, nos quais a psicóloga Paula Pedroso abordou o tema “Você, eu e os outros temos o direito de ser felizes, com ou sem pandemia”.

Cada escola teve uma acolhida personalizada, através de uma contação de histórias. Durante os encontros, Paula falou sobre a importância de entender a felicidade e os sentimentos, trazendo a reflexão de que as emoções moldam as pessoas.

Conforme a profissional, todos merecem ser felizes; a felicidade não é uma constante, cada um tem o direito de sentir o que sente, mas, muitas vezes, a felicidade se manifesta em pequenos acontecimentos. “São pequenas gotinhas de amor”, brincou. Paula trouxe elementos do dia-a-dia para classificar a felicidade em três tipos: por prazer, por fluxo e por significado.

Ela finalizou sua fala com uma frase de Leonardo Boff: “Uma asa mais uma asa não são duas asas, mas um anjo inteiro, que recupera sua integridade e sua capacidade de voar”, a fim de refeltir que a pandemia cortou uma asa (a interação, o olho no olho), mas, sabiamente, os professores se uniram e entenderam que a outra asa era o outro professor. Afinal, quando nos unimos e percebemos essa união passamos a ser um anjo inteiro capaz de escutar, dar continência para as emoções das nossas crianças, e assim, é possível recuperar a integridade para voar.

Todos os encontros contaram com a mediação da assessoria pedagógica, Patricia Brum e Rodrigo Rodrigues e a acolhida do presidente da Sicredi Região da Produção, Saul Rovadoscki. De acordo com Saul, estes momentos foram preparados com carinho pois, mesmo num ano desafiador, os professores se reinventaram e continuaram contribuindo com o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Destacou ainda que o Sicredi continuará sendo parceiro das ações voltadas à educação.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG