Sicredi Região da Produção RS/SC/MG promove encontros de educação financeira com associados

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 03 Dezembro 2020 08:27 .

A Educação Financeira tem se tornado um assunto cada vez mais importante e necessário para a sociedade, por isso, todos os anos, o Comitê Nacional de Educação Financeira realiza a Semana Nacional de Educação Financeira, popularmente conhecida como Semana Enef, já em sua 7ª edição.

Neste ano, a Senef ocorreu de 23 a 29 de novembro e contou novamente com a participação de todas as cooperativas do Sistema Sicredi, inclusive da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG – que trabalha o tema durante todo o ano e, neste período, intensifica ainda mais as discussões sobre o assunto. “Já é da nossa essência trazer esse conhecimento diariamente para os nossos associados, pois essa é uma das grandes forças transformadoras do Sicredi nas comunidades em que está em que está inserido, e com certeza, nesta semana, nós também damos mais ênfase, atingindo desde os colaboradores até os associados dos mais diferentes perfis”, explica o presidente da cooperativa, Saul Rovadoscki.

Neste ano, a novidade do Sicredi para a Senef foi o programa Cooperação na Ponta do Lápis – um programa lançado à nível nacional, de fácil compreensão, que traz conceitos de educação financeira, reflexões sobre hábitos e comportamentos de consumo, experiências e dicas práticas para a construção de uma vida financeira mais equilibrada, sustentável e próspera, tanto no aspecto pessoal quanto nos negócios, no caso das empresas.

O programa já vinha sendo realizado na cooperativa desde o mês de outubro, voltado especificamente para os associados microempreendedores individuais (MEIs), e nesta ocasião foi ampliado para todos os colaboradores internos e demais públicos de associados, inclusive, com atividades para crianças, com personagens da Turma da Mônica, que abordam os conteúdos em gibis e desenhos animados. Os encontros da Senef ocorreram, em sua maioria, de forma virtual, alguns em parceria com entidades locais ou empresas, e serão continuados durante todo o próximo ano.

“Acreditamos na educação financeira como um pilar do relacionamento com os nossos associados e buscamos exercê-la no dia a dia das nossas agências ao prestarmos um atendimento consultivo e focado em apoiar a saúde financeira dos nossos associados. Com o programa Cooperação na Ponta do Lápis, reforçamos nossas ações em prol da educação financeira das pessoas. Também se trata de uma maneira de impulsionarmos o crescimento dos nossos associados e das comunidades, contribuindo para uma sociedade melhor”, finaliza Saul.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG