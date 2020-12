Palmeira das Missões - Inicia a transição do governo municipal

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 08 Dezembro 2020 11:03 .

O mês de dezembro iniciou com o processo de transição do governo municipal de Palmeira das Missões

Após uma primeira reunião, que contou a presença do atual prefeito Eduardo Freire, secretário de Administração Gesiel Serra, secretário da Fazenda Miguel Curry, prefeito e vice-prefeito eleitos para o próximo mandato, Evandro Massing e Régis Lorenzoni, ocorreu nesta segunda-feira (07), o primeiro encontro com as comissões da atual Administração e da nova Gestão Municipal 2021/2024.⠀

O objetivo desta e demais reuniões é alinhar pontos importantes para que as ações realizadas pela gestão 2017/2020 possam ser compartilhadas e tenham continuidade, assim como também facilitar a ambientação da nova equipe.⠀

A transição é composta por duas comissões, sendo que uma representa o atual governo e outra o governo eleito. E ambas são responsáveis por preparar a documentação necessária para a transição, referente à situação financeira, fiscal e administrativa do município.