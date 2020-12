Sicredi paga mais de R$ 2 milhões em juros ao Capital Social dos Associados

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 09 Dezembro 2020 12:23 .

Pagamentos estão sendo feitos, de 08 a 11 de dezembro, na conta capital dos associados

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG há mais de 4 anos remunera o capital social dos associados, uma forma de valorizar quem é dono da Cooperativa. Nesse ano, mais de R$ 2 milhões de reais estão sendo creditados na conta capital dos associados.

Os pagamentos estão ocorrendo nessa semana, de 08 a 10 de dezembro, e beneficiam cerca de 60 mil associados dos três Estados de atuação da Cooperativa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

Segundo o presidente da Sicredi Região da Produção, Saul Rovadoscki a cooperativa esta remunerando o capital social dos associados no percentual máximo permitido pela legislação que é 2,78%, sendo a média da taxa Selic dos últimos 12 meses.

“Nós, enquanto cooperativa, nos preocupamos em oferecer soluções cada vez mais atrativas e justas para o associado, que recebe sua retribuição por ser dono do negócio, seja com a correção do capital social nesse momento, ou diretamente com a distribuição do resultado da Cooperativa, que irá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária, em meados de abril.” destaca Rovadoscki.

Para consultar a participação no pagamento de juros ao capital social, o associado deve conferir o extrato da sua conta capital no aplicativo Sicredi, no Internet Banking ou , se preferir, pode falar diretamente com gestor da sua conta pelo whatsApp (51) 3358 4770. Uma forma simples e prática de consultar.

O que é o capital social do associado?

Quando uma pessoa, seja ela física ou jurídica, se associa ao Sicredi ela se torna dona do empreendimento cooperativo, pois adquire cotas da cooperativa no momento da sua associação.

Na Sicredi Região da Produção, no valor mínimo de cotas para adquirir ao se associar é de R$20,00. Esse valor é o capital social do associado, que lhe dá direito a utilizar todos os produtos e serviços, participar das decisões da cooperativa e da distribuição de resultado.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG