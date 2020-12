Palmeira das Missões - Prefeitura decreta restrição de circulação de pessoas a partir das 23h30

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 10 Dezembro 2020 19:38 .

Considerando os índices de propagação do novo Coronavírus no município e a iminência de um controle imediato nos números de contágio, internações e óbitos em decorrência da Covid-19. A Prefeitura, por meio do Decreto n°294/2020, determina a restrição de circulação de pessoas na cidade.⠀

Desta forma, fica vedada a circulação de pessoas nas vias públicas, assim como a permanência em locais públicos, das 23h30 às 6h do dia seguinte. A medida entra em vigor a partir desta sexta-feira (11) até o dia 20 de dezembro. ⠀

Com exceção para a circulação de quem estiver transitando para acessar ou prestar serviços na área da saúde, higiene, segurança pública e privada, assistência social e demais serviços essenciais.⠀

Vale destacar, que o intuito é diminuir a circulação de pessoas no período que antecede as festas de final de ano, datas comemorativas que reúnem muitas famílias.⠀

