Sagrada Família - Duplo homicídio é registrado no município

Publicado por Joel De Brito em Quinta, 10 Dezembro 2020 20:03 .

Na tarde desta quinta-feira, 10, por volta das 13h50min, foi registrado um homicídio doloso na Linha Leonel Rocha, município de Sagrada Família, quando a guarnição de serviço foi informada que no local citado, em uma residência, encontrava-se o corpo da vítima identificada como Maurício Liell, com vários ferimentos de arma branca, no tórax, ombro e o pescoço.

Conforme informações dos familiares, repassadas pelo 39° BPM, o principal suspeito do crime é o primo do homem morto. O mesmo fugiu do local em uma motocicleta, que foi abondonada próximo ao parque de rodeio de Sagrada Família, apreendida pela Polícia Civil logo após. Houve isolamento da cena do crime até chegar a Policia Civil para perícia e registro.

Da ocorrência foram apreendido os seguintes materiais:

- 01 Faca com cabo de madeira - aproximadamente 30 cm lâmina;

- 01 Faca de cabo preto - aproximadamente 8 cm de lâmina;

- 01 Machado com cabo de madeira;

- 01 Telefone celular;

- 01 Motocicleta.

NOVO HOMICIDIO REGISTRADO

Também, nesta mesma tarde foi registrado outro homicídio doloso, por volta das 17h10min, na Esquina Sete lote, (Parque de Rodeios), também município de Sagrada Família.

Os policiais realizavam buscas pela cidade atrás do suspeito do homicídio ocorrido na linha Leonel Rocha, quando foram informados pelos familiares da vítima que o suspeito poderia estar escondido em uma casa no parque de rodeios de Sagrada Família.

Já no local, a guarnição encontrou a casa do pai do acusado com a porta aberta, sendo visto uma faca com sangue em cima do sofá da casa. Foi realizada averiguação pelos cômodos e encontrado o Sr. Valdomiro João Liell, com um corte no pescoço e já em óbito. Após houve contato com a Polícia Civil de Jaboticaba para q realização da perícia e registro do segundo homicídio.

Do local também foram apreendidos:

- 01 Faca com cabo de tatu e lâmina de aproximadamente 25cm.

As guarnições continuam nas buscas com o intuito de localizar o acusado do duplo homicídio que vitimou o pai e o primo do acusado.