Sagrada Família - Brigada Militar prende foragido suspeito de homicídio

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 14 Dezembro 2020 08:40 .

Na noite deste domingo (13/12), por volta das 23h30min, a Brigada Militar prendeu o indivíduo (23 anos) responsável pelo duplo homicídio ocorrido no dia 10/12/2020 no município de Sagrada Família.

A prisão ocorreu na Linha Ardenghi, o homem estava escondido dentro de um galpão em uma propriedade rural.

O acusado que já possuía uma vasta ficha criminal e que já encontrava-se com Mandado de Prisão Judicial expedido tendo em vista o crime que vitimou o seu próprio pai e primo, foi preso pelos policiais militares, a qual encaminharam para registro na Delegacia de Polícia Civil e após foi recolhido ao sistema penitenciário.

Fonte: 39 BPM de Palmeira das Missoes