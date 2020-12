Cooperativa Escolar Rondinela promove sua segunda Assembleia Geral Ordinária

Publicado por Joel De Brito em Terça, 15 Dezembro 2020 12:23 .

Evento foi experimentado no formato virtual

Em 2019, através de uma iniciativa do Sicredi, em parceria com a prefeitura municipal de Rondinha, a Escola Municipal de Educação Básica Francisco Mariano Braga implantou a primeira cooperativa escolar da área de atuação da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG.

Para 2020, a Rondinela possuía um plano de gestão estruturado, porém, em função do COVID-19, não foi possível executá-lo na íntegra. Mas nada disso foi empecilho para que a cooperativa continuasse. Os 24 sócios realizaram diversos encontros de estudos e participaram de um movimento de intercooperação, através do Instagram, chamado Desafio Coopes, com orientação da professora Lidiane Perondi Poletti e apoio da Greta Consultoria.

Além disso, conforme prevê o estatuto criado e aprovado pelos sócios, a Rondinela realizou sua segunda assembleia, dia 10 de dezembro, às 9 horas, de forma virtual, com a seguinte pauta: Prestação de contas relativas ao último exercício da Cooperativa (Relatório da gestão; Relatório financeiro; Demonstrativo dos resultados; Parecer do Conselho Fiscal; Destinação dos resultados), eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, entre outros.

A condução da assembleia foi feita pelos próprios sócios da cooperativa escolar e, dentre as diversas aprovações, esteve a nova composição do Conselho de Administração, que ficou assim definida:

Presidente – Arthur Simonetti Cé;

Vice-presidente – Nicoli Luisa Zanovello;

1ª Secretária – Ana Julia Romansini;

2ª Secretária – Marcielly Andréia Gasparetto;

1ª Tesoureiro – Leonardo Casagrande Tonetti;

2ª Tesoureira – Manuela Regina da Silva Brancher;

Diretora de Pesquisa – Yasmin Scaravonatto;

Diretor de Comercialização – Germano Gheller Stivanin;

Diretora de Comunicação – Bruna Almeida Brandão

Ficaram eleitos para o cargo de Conselheiros Fiscais: Luiz Otavio Morrete (efetivo); Monique Vizzoto (efetivo); Eduardo Dalpias Ascoli (efetivo); Andrieli de Oliveira dos Santos (suplente); Stéfany Borges dos Santos (suplente) e Luís Henrique Cichelero (suplente).

A assembleia contou com a participação do Presidente da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, Saul João Rovadoski, além de outros colaboradores, da Secretária Municipal de Educação, professores e funcionários da escola, bem como, pais de alguns associados.

Novo desafio

A primeira presidente da cooperativa Catherine Tres Chichelero, que encerrou seu mandato, deixou um agradecimento, afirmando estar muito feliz por todas as conquistas da cooperativa nesse primeiro ano e muito grata por todos os sócios que confiaram-na para ser a primeira presidente da primeira cooperativa escolar, e se despediu com a frase “voem rondinelas, voem alto, voem longe... mas nunca esqueçam suas origens...”

O novo presidente da Cooperativa Rondinela, Arthur Simonetti Cé, em sua fala, agradeceu a todos os colegas da cooperativa e disse que vai fazer de tudo para que os sócios se desenvolvam, melhorando cada vez mais a cooperativa. Disse também que todos podem sempre contar com ele, torcendo para que todos fiquem felizes com seu desempenho.

Já a diretora da Escola, Mari Ângela da Silva Brancher, parabenizou a todo o Conselho de Administração e Conselho Fiscal que encerrou seu mandato frente à Rondinela. E fez um agradecimento especial aos sócios fundadores que estão encerrando a etapa do Ensino Fundamental e deixando a escola. “Sei que tudo que eles aprenderam na cooperativa irão levar para vida inteira, pois foi um grande aprendizado”, falou. E finalizou parabenizando o novo conselho de administração e fiscal.

Por fim, a professora orientadora, Lidiane Perondi Poletti, fez uma fala em relação aos sócios que se despedem, pois os mesmos estão indo para outras escolas. “Marya, Poliana, Claudia, Leonardo, Ana Júlia Romani, Bianca e Chaiane: obrigada por tudo que vocês fizeram pela Rondinela e com certeza sabemos que vocês continuarão nos ajudando.”

Você sabe o que é uma cooperativa escolar?

São associações de estudantes com finalidade educativa, podendo desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos associados. Em sua essência, buscam formular uma proposta pedagógica com a participação do corpo discente em atividades práticas. Possuem na educação cooperativista, no trabalho e na cooperação a tríade desse projeto pedagógico que tem por finalidade a convivência, o respeito mútuo, a solidariedade, promoção da justiça social, igualdade, autonomia, a cooperação e a realização de objetivos comuns. Nelas, o caráter educativo, espírito cooperativo e o movimento entre o saber e o fazer são inerentes e constantes. Outro ponto de destaque é o protagonismo dos adolescentes, únicos sócios das cooperativas escolares. Esses são os responsáveis pela administração e condução dos projetos e oficinas, embora seja necessário um professor para auxiliá-los.

Quer saber mais sobre a Rondinela?

Acesse e siga nossas redes sociais no Facebook (Rondinela Cooperativa) e Instagram @cooperativaescolarrondinela. 2021 promete ser um ano cheio de planejamentos e ações. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro de todos os acontecimentos.

Fonte: Comunicação Rondinela