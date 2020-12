Barra Funda - Candidatos eleitos são diplomados

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 16 Dezembro 2020 08:17 .

Os candidatos eleitos de Barra Funda, prefeito reeleito Marcos André Piaia e vice-prefeito André Signor, foram diplomados na tarde desta terça-feira, 15 de dezembro, no Cartório Eleitoral de Sarandi, através da Justiça Eleitoral.

Na oportunidade a entrega foi realizada pela Juíza Eleitoral, Andréia dos Santos Rossatto, ocasião em que foram tomadas todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes.

Além do prefeito e do seu vice, também serão diplomados os vereadores que vão fazer parte da nova composição da Câmara de Vereadores.

A posse será realizada no dia 01 de janeiro, junto ao pavilhão paroquial ao lado da prefeitura.



Da diplomação:

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado, habilitando-os a assumir e exercer os respectivos mandatos eletivos. A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral (TSE, TRE ou Junta Eleitoral).



A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. No caso de eleições presidenciais, é o TSE que faz a diplomação. Para os eleitos aos demais cargos federais, estaduais e distritais, assim como para os suplentes, a entrega do diploma fica a cargo dos TREs. Já nas eleições municipais, a competência é das juntas eleitorais.

Fonte: Divulgação