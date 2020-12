São José das Missões – Decisão Judicial impede realização de leilão

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 16 Dezembro 2020 08:46 .

A 3ª Vara Judicial da Comarca de Palmeira das Missões, julgou procedente a AÇÃO POPULAR Nº 5002028-33.2020.8.21.0020/RS, de caráter preventivo com pedido de tutela de urgência, visando o cancelamento ou suspensão do leilão Nº01/2020, que tinha por finalidade vender veículos e bens do município de São José das Missões.

De acordo com a Decisão/Despacho da supracitada Comarca, o edital foi publicado recentemente, mais precisamente no dia 25/11/2020, e pretendia efetuar a venda via leilão público de 16 bens pertencentes ao referido município, sendo a maioria de veículos com avaliação bem abaixo da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Confira abaixo a decisão na íntegra.

CLIQUE AQUI E LEIA A DECISÃO

Fonte: 3ª Vara Judicial da Comarca de Palmeira das Missões