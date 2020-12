Sarandi - Mais uma ambulância é adquirida pela Administração Pública do Município

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 16 Dezembro 2020 09:56 .

A Administração Municipal de Sarandi recebeu na terça-feira, 15, uma nova ambulância, adquirida com recursos próprios da Prefeitura. O valor investido no veículo zero KM foi de R$190.900,00 e tem por finalidade atender os serviços de transporte de pacientes em urgência e emergência do nosso município.

A ambulância, de nível pré-hospitalar na área de urgência, marca Renault, modelo Master l2h2, já veio equipada com maca, equipamentos de oxigenação, plancha de imobilização que possibilita resgate em água e alturas, suporte para soro e sangue.

Trata-se de mais uma aquisição de veículo para atender os munícipes através da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Decom Sarandi