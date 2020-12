Sarandi - Município registra 21º óbito por Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 20 Dezembro 2020 12:25 .

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou hoje, 20/12, mais um óbito por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 85 anos, que apresentava comorbidades. Estava internada no Hospital Comunitário Sarandi até a data do óbito.

A Secretaria Municipal da Saúde lamenta o ocorrido, se solidariza com os familiares e reforça para que a população intensifique as medidas de prevenção e isolamento social.

Decom Sarandi