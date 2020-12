Engenho Velho - 39ª BPM encerra festa clandestina no interior do município

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 20 Dezembro 2020 12:30 .

Na madrugada deste domingo (20/12), a Brigada Militar recebeu informações de uma festa clandestina que acontecia em uma propriedade rural na Linha Maraschin, interior da cidade de Engenho Velho, local denominado como ”Sitio do Jacaré Banguela”.

Por volta das 01h00min, os policiais militares chegaram no local e confirmaram a realização do evento, sendo constatado que havia um grande número de pessoas no interior de um galpão abandonado, as quais estavam aglomeradas, sem máscara, desrespeitando os decretos de prevenção a COVID-19.

No momento da chegada dos policiais, diversas pessoas se dispersaram, sendo possível identificar 30 pessoas que ali permaneceram.

Foi confeccionado um Termo Circunstanciado para os organizadores do evento (dois homens e uma mulher), conforme prevê o Artigo 268 do Código Penal, por Infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Também foi apreendido grande quantia de bebida alcoólica, uma caixa de som e aparelhos de iluminação.

A Brigada Militar já havia registrado denúncias em datas diferentes sobre a realização desses eventos, mas como o local é de difícil acesso, não havia sido possível localizar a propriedade rural.

Fonte e fotos: 39º Batalhão de Polícia Militar