Palmeira das Missões - Município registra o 29º óbito por Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 20 Dezembro 2020 12:59 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões, através do Centro de Operações Emergenciais (COE), registra o vigésimo nono óbito em decorrência de complicações causadas pelo Coronavírus, que ocorreu neste sábado (19/12), no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.⠀

Trata-se de uma mulher, 70 anos, com comorbidade. A paciente foi internada por duas vezes no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, no dia 20/11 a 03/12 e novamente em 05/12, sendo transferida para a UTI do Hospital de Clínicas de Passo Fundo no dia 06/12, onde permaneceu até a data do óbito.⠀

Neste domingo, 20 de dezembro, o município apresenta os seguintes dados:⠀

CONFIRMADOS – 1471 casos confirmados; 1367 destes recuperados; 73 casos isolados/ativos; 02 casos internados/ativos (01 em Santa Maria e 01 em Palmeira das Missões) e 29 óbitos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

SUSPEITOS – 63 casos suspeitos (que aguardam coleta ou resultado de exame) e 01 caso suspeito internado.⠀

NEGATIVOS – RT PCR 2678 | testes rápidos 1426.⠀

AIP - Palmeira das Missões