Associado da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG é contemplado com prêmio de R$ 50mil em sorteio do seguro de vida

Associado da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG é contemplado com prêmio de R$ 50mil em sorteio do seguro de vida

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 22 Dezembro 2020 08:18 .

Sorteios ocorrem semanalmente, através da Loteria Federal

Na última semana, o associado da Sicredi Região da Produção RS/SC/MG Reginaldo Carlos Finatto foi contemplado no sorteio do seguro de vida realizado semanalmente pela Icatu Seguros – seguradora parceira do Sicredi –, por meio da Loteria Federal.

Reginaldo, que contratou o do Seguro Vida Mais Premiada, recebeu na agência de Rondinha o cheque simbólico no valor de R$ 50 mil, das mãos do Gerente Ronaldo Rostirolla e do assessor comercial da Icatu Seguros, Vinícius Raguzoni Müller.

Para Reginaldo, que trabalha em um laticínio da cidade, o prêmio foi uma grande surpresa, e veio em boa hora. “Fiz o meu seguro de vida pois nunca sabemos o dia de amanhã, e foi uma forma de garantir um pouco mais de tranquilidade para minha família. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia, principalmente porque esse foi um ano de mais dificuldades. Vou poder pagar as contas, e também dar um presente de Natal melhor para a minha filha”, contou.

Também o gerente da agência do Sicredi de Rondinha, Ronaldo, comemorou a notícia. “Além de poder curtir a vida com mais tranquilidade, os nossos associados que possuem seguro de vida tem esse outro benefício, que é concorrer à sorteios semanais de R$ 50 mil, R$ 100 mil e até R$ 200 mil, conforme o seu tipo de seguro. É uma grande alegria para a nossa cooperativa ter um contemplado, mostrando essa vantagem na prática mesmo. E o melhor: é um valor que ele vai poder aproveitar junto da família, da forma que quiser”, destacou Ronaldo.

Já o assessor comercial da Icatu Seguros, Vinícius, destacou que a Icatu mantém com o Sicredi uma parceria de 23 anos. “Todo mundo sabe que cuidar do futuro é indispensável, mas pouca gente toma uma atitude a respeito. Para as pessoas que têm dependentes, um seguro de vida pode ser uma ótima solução para dar continuidade aos projetos da família e para manter o padrão de vida durante um período de instabilidade”, finalizou.

Os associados de todo o país que aderiram ao seguro de vida do Sicredi concorrem aos prêmios em dinheiro todos os sábados, que são sorteados pela Loteria Federal, através do número da sorte que consta da apólice. Para mais informações, basta contatar a agência Sicredi mais próxima de você.

Fonte: Comunicação Sicredi Região da Produção RS/SC/MG