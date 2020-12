Rondinha - Nova escola de Educação Infantil será inaugurada dia 30 de dezembro

O sonho, agora, é real. O novo prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Eida será inaugurado, neste dia 30 de dezembro do ano de 2020, às 19h30min. As novas instalações localizam-se na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 135, centro, da cidade de Rondinha/RS, mesmo endereço que a escola funcionou por treze anos em um antigo prédio pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Rondinha, locado e adequado para o atendimento da maior parte da demanda de Educação Infantil do município.

Esta obra vem atender um anseio e necessidade da comunidade rondinhense, com o empenho da Administração Municipal que pleiteou, junto aos órgãos competentes, um projeto de escola específica para Educação Infantil. Este sonho começou a tomar forma em dezembro de 2017, quando o município de Rondinha foi contemplado com um Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, com capacidade de atendimento, em período integral, para 188 crianças da Educação Infantil, primeira e importantíssima etapa de escolarização, base para todo o desenvolvimento de nossas crianças.

Com o início da obra em agosto de 2019 a demanda da EMEI Professora Eida passou a ser atendida na antiga sede da Escola Schramm, com as devidas adequações. Esta construção compreende 1.317,99m² de área construída sobre um terreno de 2.400m² (40x60), com investimento alcançando o montante aproximado de R$ 2.902.563,56, sendo R$ 2.202.563,56 com recursos oriundos do Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, somados ao valor aproximado de R$700.000,00 investidos pelo município para subsidiar a aquisição do terreno, serviços para adequação do mesmo e construção de muros.

A obra da escola está sendo executada pela empresa rondinhense Construtora Menin e Filhos Ltda, vencedora do processo de Licitação, e dispõe de amplo espaço físico com projeto arquitetônico baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico e psicológico, como no intelectual e social. As escolas deste modelo são térreas e possuem 2 blocos distintos: Blocos A e B. Os 2 blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, jardins, o castelo d'água e a área de estacionamento. O Bloco A é formado pelas dependências de Secretaria, Direção, Cozinha, Lavanderia, Refeitório, Lactário, Sala de Professores, 02 Salas de Atividades para as turmas de Berçário com solário próprio e sanitários adaptados à faixa etária. O Bloco B é composto por Sala Multiuso, 08 Salas de Atividades para as turmas de Maternal, Jardim, Pré A e Pré B com os respectivos solários e sanitários.

O Prefeito Municipal Ezequiel Pasquetti salientou que a conquista desta importante obra deve-se a um conjunto de esforços e busca de grandes investimentos para viabilizar o projeto. Lembrou que a iniciativa era uma antiga reivindicação e necessidade da comunidade de Rondinha. Complementou dizendo que os investimentos realizados possibilitarão que, a partir de 2021, direção, professores, funcionários, alunos e comunidade escolar tenham um local e ambiente adequados para execução dos trabalhos nesta etapa tão importante da vida, no aprendizado inicial, contexto que beneficiará toda população.

O ato inaugural contará apenas com um grupo restrito de pessoas, considerando a pandemia enfrentada neste momento e será transmitido pelo Facebook da Rádio Máxima FM de Ronda Alta, para que toda comunidade possa acompanhar a solenidade.

Conquista em favor da comunidade.