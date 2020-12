Sarandi - Viaduto Edemir Castelli é inaugurado

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 22 Dezembro 2020 11:06 .

No final da tarde da segunda-feira, 21, aconteceu o ato de inauguração do Viaduto Edemir Castelli, uma das mais importantes obras do Governo Municipal de Sarandi

Estiveram presentes na cerimônia o Prefeito Leonir Cardozo, o Vice-prefeito Glauber Kunzler, o Secretário de Obras Oclides Barbiero, a Diretora do Planejamento, Larissa Bongiorno, o engenheiro responsável pelo projeto, Vinicius Taparello, a Senhora Roseli Cescon Castelli e familiares do Engenheiro Edemir Castelli (in memorian), o representante da Construbrás, Claudio M. Rossatto, demais Secretários, comunidade local e vereadores.

O ato contou com o pronunciamento emocionado dos familiares do homenageado Edemir Castelli, que empresta o seu nome ao viaduto. Roseli Cescon Castelli destacou que toda a família se sente honrada com a homenagem, justamente em uma obra de tamanha importância para a sociedade, que eternizará o nome do querido engenheiro Edemir.

O Prefeito Cardozo, por sua vez, ressaltou a importância desta ligação, “que traz mais segurança para as pessoas que precisam cruzar a ERS 404, integrando de forma segura a comunidade sarandiense, em especial às famílias residentes na Vila Maria, Bairro Vicentinos, Parque Ipiranga e Santa Catarina. Trata-se de uma das maiores obras de segurança e de desenvolvimento do município”, destacou o prefeito.

Após o momento de pronunciamentos, aconteceu o desenlace da fita, momento de grande alegria para a comunidade sarandiense.

O Viaduto Edemir Catelli foi executado em duas grandes etapas executadas pelas empresas Zanco e Construbras, juntamente com a Secretaria de Obras do município, coordenada pelo Secretário atual Oclides Barbiero e pelo diretor de obras, Zini, bem como o ex-secretário João Carlos da Silva Alves (Jonka), que executaram as obras de aterro nas duas extremidades do viaduto.

As obras de instalação das longarinas protendidas, executadas pela Zanco Construtora, foram no valor de R$533.000,00. As obras da segunda etapa, executadas pela Construbrás, foram contratadas no valor de R$646.359,51.

Fonte: Decom Sarandi