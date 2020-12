Cotrisal fecha o ano com faturamento histórico superior a R$ 2 bilhões

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 23 Dezembro 2020 09:12 .

Com aumento na produção e maior valor de commodities, a cooperativa consolida forte ritmo de crescimento

Centro Administrativo da Cotrisal

Em terra de alta fertilidade, quem planta bem, se dá melhor ainda. Os produtores, no geral, e os associados da Cotrisal, em particular, têm vivenciado essa tese na prática. As cooperativas do agronegócio brasileiro respondem por quase 50% do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola. Os dados são do último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com 63 anos de existência, a Cotrisal sobreviveu a inúmeras crises econômicas pelas quais o País atravessou e vem mostrando como uma boa gestão, aliada à eficiência administrativa, fazem a diferença no campo.

Exemplo disso foi a data de 18 de novembro, em que a cooperativa atingiu o faturamento de R$ 2 bilhões. Já são cinco anos consecutivos em que a cooperativa atinge faturamento superior a R$ 1 bilhão e há três, obtêm resultado líquido acima dos R$ 100 milhões.

Para Walter Vontobel, que no próximo ano completa três décadas à frente da Cotrisal, o segredo é a seriedade do trabalho e a fidelidade dos associados. “O quadro social vem crescendo, conforme vamos implementando novas áreas de atuação. Temos como objetivo ampliar constantemente o volume de recebimento da produção e o fornecimento de insumos”, afirmou Vontobel.

Para colher bons frutos, a Cotrisal vem investindo pesado. Nos últimos cinco anos foram mais de R$ 250 milhões, divididos entre a construção de unidades de armazenamento, de varejo e infraestrutura. “Quando se faz um bom trabalho de gestão, cria-se confiança. Nós sempre tivemos capital de giro para atender as necessidades dos associados”, declara Vontobel.

Doação de R$ 1 milhão a saúde

No mês de abril, a Cotrisal doou um milhão de reais para 16 hospitais da região com objetivo de auxiliá-los no enfrentamento da pandemia do coronavirus. Ação que refletiu os valores da cooperativa, pois momentos difíceis servem para unir as pessoas através da cooperação, com atitudes atentas, serenas e colaborativas.

Expansão para a região noroeste

No mês de novembro, a Cotrisal iniciou atividades na região noroeste do estado. As novas fronteiras reforçam o compromisso de gerar renda aos produtores, promovendo tecnologias, produtividade, além de ajudar a região a crescer, trabalhando com reponsabilidade e seriedade. Com o início das atividades na região noroeste, a Cotrisal passou a atuar em 40 municípios e contar com 60 pontos de recebimento de grãos.

Presidente Walter Vontobel

“2020 ficará marcado na vida de todos nós, um ano que trouxe muitos desafios, onde o agronegócio foi o motor da economia, gerador de riquezas para o mercado interno, para as exportações e para o emprego. O setor não parou, pois temos que plantar, colher e tratar dos animais”, ressaltou o presidente Walter. Para finalizar, ele deixa sua mensagem de fé e esperança a todos. “Desejamos aos associados, clientes e funcionários que o Natal renove a esperança por dias melhores para todos, com saúde, paz, harmonia e que estes sentimentos se propaguem por todo o ano que chega trazendo esperança e renovação”.

Que 2021 nos traga ainda mais realizações!!!:

Fonte: Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação da Cotrisal