Rondinha - EXPRESSO DE NATAL encanta comunidade Rondinhense

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 23 Dezembro 2020 11:26 .

Na bela noite de 22 de dezembro, a comunidade rondinhense foi agraciada com a apresentação musical Expresso de Natal, realizado em parceria entre o Poder Público Municipal de Rondinha e o SESC - Carazinho, produzido pela Quatro Ventos Produtora Cultural juntamente com a Paradoxo Sonorização e a Banda Comodoro.

Neste ano atípico, os eventos festivos não puderam ser realizados da forma costumeira, nos reunindo em torno da Praça Pe. Eugênio, desta forma precisamos nos adequar à realidade imposta pela pandemia a fim de manter vivo entre nós o espírito natalino com programação diferenciada.

O Expresso de Natal trouxe a magia das músicas natalinas apresentadas em trio elétrico, acompanhado pelo Bom Velhinho, que percorreu pelas principais ruas da cidade, com mega sistema de som e luzes, apresentando canções ao vivo que emocionaram e alegraram o público que prestigiou o evento.

Também fizeram parte da programação natalina, a realização do tradicional Natal do Bairro, que chegou às casas dos moradores desta localidade levando belas mensagens musicais e entrega de mimos às famílias assistidas pelo CRAS. Destacamos ainda, a divulgação em forma de áudios e vídeos, dos trabalhos realizados, durante este ano, nas Oficinas Culturais com a participação de crianças, jovens e idosos coordenados pelos respectivos instrutores.

A Administração Municipal deseja que as comemorações desta época festiva sejam marcadas pelo desejo de um novo viver e de um novo caminhar que nos conduza a um só objetivo: Semear o amor e a paz!

Feliz e próspero Ano Novo a todos os rondinhenses!

AIP - Prefeitura