Nova Boa vista - Saúde recebe recursos do Nota Fiscal Gaúcha

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 28 Dezembro 2020 09:33 .

Nova Boa Vista ficou em 1ª colocação entre os municípios com até 10 mil habitantes, das entidades da área da saúde contempladas com repasses de recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha.

Nesta etapa, de número 64, a Unidade Básica de Saúde recebeu R$ 7.750,59.

A entidade está cadastrada a receber os recursos do Nota Fiscal Gaúcha, assim como a Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Mathias Anschau, são segmentos de grande importância em nosso município. Os consumidores que estão cadastrados também participam de sorteios mensais.

Se você ainda não é cadastrado no programa fiscal, venha até a prefeitura, onde junto a recepção você poderá realizar o seu cadastro e contribuir com a vinda de recursos financeiros para as instituições do município e até mesmo concorrer a premiações mensais.

Fonte: AIP/Joseane Paula Steffens