Agências do Sicredi beneficiam mais de 5 mil crianças neste Natal

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 30 Dezembro 2020 08:50 .

Campanha da Cooperativa arrecadou caixas de bombom para presentear entidades sociais e crianças carentes nos municípios de atuação

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG beneficiou neste Natal mais de 5 mil crianças, por meio da campanha Árvore da Cooperação, realizada pelas 25 agências da cooperativa, nos três estados de atuação. Ao todo, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social de 19 municípios foram presenteadas com caixas de bombons.

O objetivo da campanha foi tornar o Natal deste ano diferente e mais solidário. Durante as três primeiras semanas de dezembro, os associados da Cooperativa e a comunidade em geral trocaram as caixas de bombons por enfeites natalinos exclusivos da Sicredi - bolinhas feitas em MDF com a palavra ‘cooperar’.

Mais de 2 mil crianças beneficiadas no RS

Somente no Rio Grade do Sul, mais de 2 mil caixas de bombom foram doadas, contemplando entre as entidades: APAEs, secretarias de Assistência Social, casas da criança, abrigos municipais, Casa de Acolhimento Solar Santa Ana, Grupo Anjos do Bem, Projeto PEPE, Leo Clube, Culto Infantil da IECLB, Programa Viver, Patronato de Sarandi, Lar da Menina, Clube Ipiranga, dentre outras, além de crianças carentes em diversos bairros.

De acordo com a gerente de Comunicação, Marketing e Relacionamento, Luana Schiefelbein Elicker, a campanha incentivou a cooperação entre os associados e as comunidades locais e contou com participação expressiva da população. “A árvore representou os pilares do cooperativismo, que são a união, a solidariedade e o voluntariado. Nosso objetivo é estarmos sempre presentes na sociedade, fazendo a diferença e nos aproximando dos associados. Só temos a agradecer a união de todos na campanha que transformou o Natal destas crianças”, ressaltou Luana.