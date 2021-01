Sarandi - Debastiani e Nicola assumem os cargos de prefeito e vice-prefeito de Sarandi

Publicado por Joel De Brito em Sábado, 02 Janeiro 2021 20:24 .

Slogan da Administração será “Governo Para Todos”

Uma longa caminhada, trilhada ao longo dos últimos meses, chegou ao seu destino nestes últimos dias do ano de 2020: do dia 16 de setembro, quando da Convenção do PDT municipal, evento que lançou os nomes de Nilton Debastiani e Reinaldo Antonio Nicola como postulantes aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Sarandi, passando por uma longa e intensa campanha política que culminou no dia 15 de novembro, data em que o povo sarandiense declarou nas urnas o seu desejo de Mudança.

Diplomados pela Justiça Eleitoral como prefeito e vice-prefeito eleitos, Debastiani e Nicola, ao lado de onze vereadores que formarão as bancadas do PDT, PP e PSL, foram oficialmente empossados na Sessão Solene realizada na última terça-feira, dia 29 de dezembro. A cerimônia foi conduzida inicialmente pela presidente da Câmara Denise Gelain em seu último trabalho nesta legislatura, antes de encerrar o seu mandato e assumir o posto de Secretária de Educação no Governo que se inicia. Denise transmitiu a presidência para o vereador reeleito Wilmar José de Azeredo (PDT), que conduziu os trabalhos de posse do novo prefeito e vice de Sarandi.

Prefeito empossado as chaves do palácio no dia seguinte.

No dia seguinte, 30 de dezembro, no gabinete do prefeito, Leonir Cardozo iniciou a solenidade de entrega das chaves do Palácio Municipal, marcando a saída do poder e o encerramento do ciclo do Partido Progressista na condução dos rumos de Sarandi. Os novos líderes do Executivo anunciaram o slogan da Administração 2021/2024: Governo Para Todos – uma adaptação do mote de campanha “Sarandi Para Todos”, que prega uma gestão voltada à superação das divergências políticas e a união em prol do desenvolvimento do município, sem discriminação de qualquer sorte, como destacou Debastiani.

Discurso marcante de Debastiani na Sessão Solene.

Nilton Debastiani se torna o 20º prefeito da história de Sarandi, com a retomada do Palácio Municipal pelo PDT. Para auxiliá-lo na tarefa de governar o município na Administração 2021/2024, Debastiani contará com a experiência de Reinaldo Nicola como vice-prefeito. Líder popular, referência nos meios políticos, Nicola foi eleito o vereador mais jovem do Estado aos 18 anos, vice-prefeito ao lado do então prefeito Robert Merten de 1989 a 1992, prefeito de Barra Funda até 1996, retornando a Sarandi para sagrar-se vencedor do pleito de 2000. Conduziu uma gestão muito bem avaliada e se reelegeu com uma diferença de cerca de 1.400 votos, governando até 2008. Além do conhecimento do seu companheiro de chapa, Debastiani trabalhará também com oito secretários escolhidos por critérios técnicos.

Debastiani recordou em seu discurso os principais passos da sua caminhada até o momento da posse. Agradeceu a Deus e à sua família pelo apoio, relembrando da importância dos 7.167 eleitores que confiaram no projeto Trabalhista, nos militantes, simpatizantes e apoiadores, cuja contribuição, ressaltou, foi fundamental para o sucesso alcançado. Ao final da Sessão Solene, prefeito e vice-prefeito foram ovacionados por apoiadores que os esperavam na saída do Palácio Naum Grossi. Confira os principais trechos dos discursos de Nilton Debastiani:

Nilton Debastiani:

“Nosso lema de governo será uma concretização do mote da nossa campanha. O “SARANDI PARA TODOS” hoje se torna “GOVERNO PARA TODOS”. Não é um simples slogan de campanha, mas demonstra claramente nossa forma de pensar e a visão que temos para o futuro do nosso município que começamos neste momento a construir”.

“Tenham a certeza de que vou trabalhar com afinco e dedicação para honrar a vontade e os sonhos daqueles que depositaram em mim sua confiança, mas também dos que democraticamente votaram em outra candidatura. A disputa partidária se encerrou em 15 de novembro, o governo agora é para todos, sem qualquer tipo discriminação”.

“Uma cidade é feita de gente. E nós não podemos nos esquecer disso. Este governo não vai ter medo do contato com povo e da poeira das ruas”.

“A história e o tamanho de Sarandi devem ser exaltados e relembrados a todo instante, jamais relegados às gavetas dos nossos arquivos ou serem tomados como propriedade de alguns”.

“Os desafios que enfrentamos são reais. A pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus traz consequências diretas e indiretas a toda a população. Essa situação não será resolvida com facilidade ou num curto período de tempo. Mas saibam disso, sarandienses, eles serão encarados de frente, com seriedade e responsabilidade”.

“A nós, prefeito, vice e equipe, nos cabe inspirar pelo exemplo, trabalhando duro e honrando com o nosso melhor cada segundo deste mandato”.

Fonte: AIP Sarandi