Associados Sicredi tem desconto em cursos da UPF e CESURG

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 06 Janeiro 2021 08:14 .

Para utilizar o benefício, alunos devem apresentar declaração de associado da Cooperativa

A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG possui uma parceria com duas instituições de ensino locais, que beneficia os associados(as) da cooperativa que queiram fazer cursos de graduação e pós-graduação.

Os convênios com a Universidade de Passo Fundo (UPF) e com o Centro de Ensino Superior Riograndense (CESURG) preveem as seguintes condições especiais:

Convênio com UPF:

NOVOS ALUNOS de graduação e pós-graduação da UPF que são associados do Sicredi ou dependentes de até 1º grau terão descontos na matrícula e também nas mensalidades.

- Nos cursos de graduação na sede (Passo Fundo), exceto no curso de Medicina, o percentual de desconto irá variar de acordo com o número de alunos associados à Sicredi matriculados no mesmo semestre. De 1 a 10 alunos, o desconto será de 10%; de 10 a 20 aluno o desconto será de 15%; mais de 20 alunos, 20% de desconto (na matrícula e mensalidades);

- Nos cursos de graduação nos campi (Sarandi, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha e Soledade) será concedido 30% de benefício sobre o valor da matrícula e mensalidades, independentemente do número de alunos;

- Nos cursos de pós-graduação será concedido 20% de desconto sobre o valor das mensalidades (não aplica-se à matrícula, neste caso), para alunos matriculados em no mínimo 12 créditos.

Convênio com Cesurg:

- Nos cursos de pós-graduação e cursos de extensão será concedido desconto de 18% nas mensalidades para os associados Sicredi matriculados, ingressantes ou com o curso já em andamento.

Condições para receber os benefícios:

- Apresentar a declaração atualizada da condição de associado, disponível nas agências Sicredi;

- O desconto se aplica somente para as mensalidades pagas até o dia do vencimento;

- Este benefício não pode ser cumulado a outros benefícios dados pela instituição;

- No caso da UPF, alunos com o curso trancado há no mínimo de dois semestres, ao reabrir, podem solicitar o benefício;

* A condição de dependente de 1º grau deverá observar os critérios de legislação do Imposto de Renda.

“Ambos os convênios, cada um com as suas particularidades, são fundamentais para o desenvolvimento educacional na nossa região, e tem uma grande importância pela relevância dessas duas instituições – UPF e CESURG. Boa parte das pessoas residentes no Estado do RS são associados ao Sicredi, então, certamente, teremos um grande contingente de filhos, associados e colaboradores que poderão usufruir dos descontos”, destaca o diretor executivo da Sicredi Região da Produção, Marcos Dorigon.

Fonte: Sicredi Região da Produção RS/SC/MG