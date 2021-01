Liberato Salzano - Juliane Pensin assume o município

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 06 Janeiro 2021 08:53 .

Em Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Vereadores, no dia 1º de janeiro, tomou posso a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita no município de Liberato Salzano. Ao lado do vice Fochezatto(PT), Juliane Pensin(PP) foi eleita com uma vantagem de 457 votos e comandará o município pelos próximos 4 anos.

Ao lado da nova equipe de governo a Prefeita recém empossada recebeu as chaves da prefeitura das mãos do ex-prefeito Gilson de Carli. À frente das secretarias estarão Marlon Marcolan – Obras, Valdir Antônio Zottis – Agricultura, Marilene Menegon – Assistência Social, Graziane Cenci – Saúde, Belamar Anziliero – Educação, Rafael Sacriot – Administração, Alex Cescon – Habitação e Marcos da Silva – Fazenda. A Assessoria Jurídica será comandada pela Advogada Elenara Marcolan Dal Conte.

Em seu discurso de posse a Prefeita Juliane declarou um Governo conciliador, voltado aos interesses coletivos, sem discriminação e sem perseguições.

Ao iniciar os trabalhos, no dia 4 de janeiro, a prefeita determinou expediente interno, até 8 de janeiro, a fim de tomar ciência da situação administrativa, tendo em vista que não houve transição. Segundo ela, muitos são os pontos não esclarecidos pelo governo anterior que requerem total atenção da atual administração.

Prefeita recebe as chaves da prefeitura.

Prefeita Juliane, Vice Fochezatto e nova equipe de Secretários.

Fonte: Belamar Anziliero