Nova Boa Vista - Prefeito, vice-prefeito e vereadores são empossados pela Câmara Municipal

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 06 Janeiro 2021 13:12 .

O Ginásio da Escola Municipal Santos Anjos foi palco na manhã do dia 1º de janeiro da solenidade que deu posse ao prefeito reeleito de Nova Boa Vista, Daniel Thalheimer, ao vice-prefeito Cleber Badin e aos nove vereadores eleitos no último dia 15 de novembro. A cerimônia foi presidida por Neuri Staggemeier, o vereador mais idoso no pleito.

O ato acontece em cumprimento à Lei Orgânica do Município, que este ano realizou “Sessão Especial de Instalação da Legislatura e Posse dos vereadores, prefeito, e vice-prefeito eleitos para o mandato 2021/2024”.

Devido às restrições impostas pelo Distanciamento Social Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, de prevenção à Covid-19, a solenidade foi restrita apenas aos empossados, e familiares mais próximos e à imprensa. O público pôde acompanhar apenas pela transmissão da Rádio Simpatia.

Em seu pronunciamento, o prefeito Daniel Thalheimer falou sobre o compromisso em continuar o trabalho desenvolvido com responsabilidade e transparência, pautado na economia. Também destacou a sua gratidão à vice-prefeita cessante Vanilde Dalcin pela parceria e empenho da última gestão, desejando a todos um feliz e próspero 2021.

Na mesma solenidade, foi dada posse aos vereadores André Barp - PP, Éder Knob - MDB, Edson José Mossmann - PDT, Eider Willers Milani - PDT, Fernando Liell - PP, Marlene Zimmermann Koch - MDB, Marta Andreia Simon Thums - PTB, Neuri Staggemeier - PDT e Ricardo Sausen - MDB. Todos prestaram o juramento e entregaram seus diplomas e declaração de bens.

A Mesa Diretora ficou constituída pelo presidente Éder Knob, pela vice-presidente Marlene Zimmermann Koch e secretário Eider Willers Milani, cuja composição da mesa foi aprovada por unanimidade.

AIP - Joseana Paula Steffens