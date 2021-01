Nova Boa Vista - Saúde recebe SELO destaque por atingir meta de vacinação

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 08 Janeiro 2021 08:13 .

Município de Nova Boa Vista recebe SELO DESTAQUE da Secretaria Estadual de Saúde pelo cumprimento da meta da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação deste ano que atingiu acima de 95% das crianças do Município.

A Secretaria da Saúde (SES) entregou no final do mês de dezembro um Selo de Vacinação aos 312 municípios e 9 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) que atingiram a meta de vacinar 95% do público-alvo durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação em 2020.

Campanha de vacinação

Em 2020, a média da cobertura vacinal contra a poliomielite no Rio Grande do Sul foi de 82,9%. Apesar de não ter atingido os desejados 95%, 312 municípios e 9 CRSs alcançaram a meta, a maioria deles com população abaixo de 10 mil habitantes ou até 50 mil habitantes.

Contra a pólio, o público-alvo foi formado por crianças até 5 anos de idade, e na Multivacinação o objetivo foi colocar em dia a caderneta de vacinação de todas as crianças e adolescentes até 15 anos de idade, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Além de aumentar as coberturas vacinais, também visava diminuir ou controlar a incidência de doenças imunopreveníveis como tétano, sarampo e febre amarela.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Chefe de Gabinete e Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS