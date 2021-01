Constantina - Jovem morre ao tombar caminhão na ERS 143

Segunda, 11 Janeiro 2021

Augusto Ribeiro, 28 anos, que transitava no sentido Constantina/Rondinha com um caminhão de uma empresa de terraplenagens, quando, perdeu o controle e tombou em uma curva e infelizmente faleceu no local.

O SAMU foi acionado, mas o jovem já restava sem vida, após ter sido arremessado para fora do veículo. A Brigada Militar, SAMU e Policia Civil estão no local, que é logo antes da entrada da empresa Tambos Villa, aguardando a chegada da Perícia.

Fonte: Eduardo Nervis Krais/Jornalismo - Folha da Produção

Imagens: Lorenzo Martins Kozak

