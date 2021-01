Liberato Salzano - Município atende famílias com água potável

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 11 Janeiro 2021 11:32 .

Na manhã de sábado, 9 de janeiro, a Prefeita Juliane Pensin acompanhou o Vice, Amarildo Fochezatto, no abastecimento emergencial com água potável às famílias que carecem deste benefício. As famílias atendidas residem na Linha 31 de Março e sofrem com a escassez de água potável.

Um dos primeiros moradores atendidos foi o Senhor Avelino dos Santos, que se emocionou ao receber a água. A prefeita Juliane conversou com as famílias procurando entender a situação e comprometeu-se em buscar uma solução. Já se encontra protocolado junto ao Gabinete do Secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento do Estado, Covatti Filho, um pedido para abertura de mais três poços artesianos.

Nos próximos dias o município receberá uma máquina perfuratriz destinada a abertura de dois poços, um na comunidade de Linha Dinoca, outro na Linha São João Bosco. O objetivo é conseguir a liberação da máquina para atender as demandas mais urgentes do município, como é o caso da Linha 31 de março, onde 9 famílias padecem com a falta de água potável, bem como Linha Santa Catarina e Linha Barra Azul.

Na manhã de sábado foram atendidas as famílias de Avelino dos Santos, Etelvina e Lido Primo Scariot, Atimino dos Santos e Valderi Milan. O abastecimento com o caminhão pipa continuará até que se consiga uma solução definitiva para o problema.

Fonte: Belamar Anzilieiro/AIP