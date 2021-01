CESURG oferece desconto para quem pretende transferir seu curso para a instituição

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 11 Janeiro 2021 13:58 .

O Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG Sarandi está oferecendo desconto de 30% para alunos de outras instituições que vierem concluir sua graduação nos cursos ofertados na instituição.

O aluno que deseja realizar a transferência do seu curso para o CESURG recebe desde o primeiro momento um atendimento diferenciado e também acompanhamento do coordenador do curso, onde irá informar corretamente o aproveitamento das disciplinas que cursou e consiga dar sequência no seu curso da melhor maneira.

Para transferir para o CESURG, o acadêmico precisa estar matriculado ou com a matrícula trancada em outra instituição. Estando nesta situação o candidato acessa https://www.cesurgsarandi.com.br/campanha preenche o formulário e aguarda a equipe responsável que entrará em contato. Para mais informações ligue para (54) 3460-1000 ou (54) 99949-3977.

Fonte: Angeli Sortica/comunicação Cesurg