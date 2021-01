Carazinho - Corpo de Bombeiros Militar salva criança 14 dias de vida

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 11 Janeiro 2021 21:25 .

O fato ocorreu no Bairro Vila Rica, foi por volta das 20:25 desta segunda-feira, dia 11, quando mãe do bebê estava o alimentando com leite suplementar, a criança acabou se afogando com o leite, vindo a ficar desfalecida no momento.

Então, através do telefone de emergência 193 um Militar passou as orientações de manobras para os primeiros socorros, simultaneamente a equipe de resgate composta pelo Soldados Carpes e Maiara se deslocaram com brevidade até o local.

No local, os Militares continuaram os procedimentos, momentos que decidiram deslocar rapidamente até o hospital dando continuidade nas manobras dentro da Ambulância, obtendo ÊXITO ainda durante o trajeto para o Hospital.

Artur Lorenzo após ser avaliado pela equipe do HCC foi entregue para Mãe.

A rápida ação e orientação durou em média apenas 4 minutos, o que foi de suma importância para o sucesso da ocorrência.

Fonte:Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho