3º Sorteio Tempo de Sorte 2020 contempla mais dez clientes

Publicado por Joel De Brito em Terça, 12 Janeiro 2021 10:12 .

Automóvel zero quilômetro sai para Lauren Picolotto Kuster, de Sarandi

Presidente Walter Vontobel, acompanhado pelo gerente da Cotrisal Sarandi, Fernando Martineli, fez a entrega da SUV Renault Captur para Lauren e seus pais, Aline e Cleunir.

Lauren, de 7 aninhos, levou para casa o primeiro prêmio.

No dia 09 de janeiro foram conhecidos os contemplados do 3º Sorteio Tempo de Sorte Cotrisal 2020, que em virtude da pandemia, foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Cotrisal.

Participaram da transmissão os diretores: presidente Walter Vontobel, e o vice-presidente João Carlos Chini. Para auditar e auxiliar no sorteio, estiveram presentes o prefeito municipal Nilton Debastiani; o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Wilmar de Azeredo; o delegado de Polícia Regional, Edson Tadeu Cezimbra; o Presidente da Acisar, Marco Antônio Castoldi; o delegado de Polícia de Sarandi, Leandro Antunes; a Presidente do Rotary Club Sarandi, Nilva Chini; o presidente do Sindicato Rural de Sarandi, Fernando Sescon; a Presidente do Lions Clube Sarandi Centenário, Elisabeth dos Santos e a secretária do Lions Clube Sarandi, Andressa Cereza.

O presidente Walter Vontobel, na abertura desejou um feliz 2021 com saúde, paz, realizações e boa sorte a todos que em mais um sorteio. Participaram da promoção os associados e clientes que entregaram a produção de soja, trigo ou milho. A entrega de mil litros de leite deu direito a um cupom. Ainda tiveram a chance de concorrer os clientes que compraram nas lojas da rede de supermercados, materiais de construção, pecuária, peças, ferragens e implementos agrícolas, cada R$ 200,00 em compras dava direito a um cupom. Nas compras de insumos e produtos agroindustriais a cada R$ 1.000,00 deu direito a um cupom. Também preencheram o cupom corretamente respondendo a pergunta: “Qual a Cooperativa prospera junto com os associados?”.

Autoridades e representantes de entidades presentes na transmissão

Momento da divulgação do 1º prêmio

Na oportunidade, foi realizado o lançamento da promoção Tempo de Sorte Cotrisal para 2021, cujo regulamento seguirá igual ao de 2020, porém com prêmios diferentes. Serão sorteadas três SUV Jeep Renegade 1.8 zero quilômetro e 27 Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00, sendo sorteados dez prêmios em cada sorteio: nos dias 15 de maio, 11 de setembro e 08 de janeiro de 2022.

Djulia Ersico, de 4 anos, retirou as cartelas no sorteio

APAE de Chapada recebeu o cheque de mil reais

Em cada sorteio, a Cotrisal contempla uma entidade da sua área de abrangência com um vale de R$ 1.000,00 em compras nas lojas da cooperativa, com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das ações sociais. A entidade contemplada neste sorteio foi a APAE de Chapada representado pelo presidente Agenor Finck.

Os últimos 10 clientes contemplados

Os 10 contemplados no 3º Sorteio 2020 foram:

1º prêmio: SUV Renault Captur zero quilômetro: Lauren Picolotto Kuster, de Sarandi;

2º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Juarez Carlos Fontana, de Rio dos Índios;

3º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Miguel Martins Mendes, de Nova Boa Vista;

4º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Norma Herminia Kreling, de Nonoai;

5º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Claudir José Dick/Celso Luís Gerevini, de Sarandi;

6º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Vilmar Bonfanti, de Sarandi;

7º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Valmor Marmett, de Sarandi;

8º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: José Pagliarini, de Palmeira das Missões;

9º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Jorge R. Predebon, Getúlio Vargas;

10º prêmio: Vale-Compras no valor de R$ 2.500,00: Marcial Frare, de Rodeio Bonito.

Confira as demais fotos da entrega dos prêmios na galeria.

Lurdes Silvana de Lima

Jornalista DRT/RS 10.670

Assessoria de Comunicação

Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.