Nova Boa Vista - Governo do Estado homologa situação de emergência no município devido à estiagem

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 12 Janeiro 2021 10:26 .

Desde novembro de 2020, os agricultores de Nova Boa Vista vêm sofrendo as consequências da estiagem. Por isso, é com certo alívio que os agricultores recebem a informação da homologação da situação de emergência, em decreto publicado no Diário Oficial do RS, na última sexta-feira, dia 8. Por meio deste documento, os agricultores poderão ter direito a novas formas de negociação dos seus financiamentos junto aos bancos.

Para decretação do Estado de Emergência, ainda falta o reconhecimento federal, que deverá ocorrer nos próximos dias. Veja o anexo.

Fonte: Joseane Paula Steffens - Chefe de Gabinete e Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS