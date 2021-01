Constantina - Constantinense está entre as 10 melhores jogadoras de futsal do mundo

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 12 Janeiro 2021 11:16 .

Na tarde da última segunda-feira, 11/01, foi divulgada pela Futsal Planet a lista das 10 melhores jogadoras de Futsal do mundo.

A constantinense Lediane Marcolan, que defende a equipe Leoas da Serra (LAGES-SC), está entre as candidatas ao título. Mais conhecida como Tampa, a atleta que já conquistou diversos títulos pela Seleção Brasileira e pelas Leoas da Serra, começou sua trajetória na Escolinha RF de Futsal de Constantina e passou também pela Female (Chapecó-SC) e por equipes da Itália.

Há 14 anos, a atleta reside fora de Constantina e vem construindo uma carreira de sucesso no futsal. Segundo Lediane, nesta temporada, além de buscar títulos junto a sua equipe, um dos objetivos era ver seu nome na lista divulgada na última segunda-feira, notícia que recebeu com grande alegria e entusiasmo.

O Poder Público Municipal parabeniza a atleta e reafirma a importância do incentivo ao esporte e da parceria que o município tem com as Escolinhas, para formação de futuros atletas.

Fonte: Reprodução Facebook Constantina/RS